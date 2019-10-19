В матче восьмого тура немецкой бундеслиги "Айнтрахт" на поле домашней "Коммерцбанк-Арены" во Франкфурте разгромил леверкузенский "Байер", забив три безответных мяча - 3:0.

У победителей встречи дубль оформил португалец Гонсало Пасьенса (4-я, 17-я минуты) и единожды отличился нидерландец Бас Дост (81), передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Айнтрахт" с 14 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице, а "Байер" расположился на восьмой строчке, имея в активе также 14 очков. В следующем туре чемпионата Германии "орлы" 27 октября на выезде сыграют с "Боруссией" М, а "львы" днем ранее примут "Вердер".

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