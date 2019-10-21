Бывший тренер "Спартака" Массимо Каррера может возглавить клуб итальянской Серии А "Дженоа". Нынешний наставник "грифонов" Аурелио Андреацолли объявил о готовности покинуть свой пост после поражения от "Пармы" 1:5, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В 8 туре чемпионата Италии "Дженоа" крупно проиграла "Парме" и еще глубже увязла в зоне вылета. У "Дженоа" 5 очков в восьми матчах и предпоследнее 19 место. Ниже находится только другой представитель Генуи - "Сампдория".

Клуб занят поисками нового тренера. Как сообщает "Спорт-Экспресс", преемником Андреацолли может стать бывший тренер московского Спартака" Массимо Каррера. За время работы с красно-белыми итальянский специалист выиграл чемпионат России, Супперкубок и бронзовые медали.

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