Футболисты испанского "Атлетико" обыграли немецкий "Байер" (Леверкузен) со счетом 1:0 в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, единственный мяч на 78-й минуте забил нападающий Альваро Мората, заменивший на 70-й минуте полузащитника Коке. Мората забил в Лиге чемпионов впервые с 27 сентября 2017 года, когда в составе английского "Челси" отличился в матче с "Атлетико" (1:2).

Мората стал первым игроком, забившим в Лиге чемпионов за "Атлетико" и мадридский "Реал". Нападающий является воспитанником "Реала", он выступал за клуб с 2010 по 2014 год, а также с 2016 по 2017-й, став двукратным победителем Лиги чемпионов. За "Атлетико" Мората играет с января 2019 года.

"Атлетико" занимает первое место в группе D, набрав 7 очков после трех матчей. "Байер" занимает последнюю, четвертую строчку, не сумев набрать ни одного очка. Впервые с сезона-2007/08 немецкая команда проиграла три стартовых матча групповой стадии Лиги чемпионов.

В следующем матче 6 ноября "Атлетико" проведет матч против "Байера" в гостях.

В группе C украинский "Шахтер" на домашнем поле сыграл вничью с хорватским "Динамо" (Загреб) со счетом 2:2. В составе "Шахтера" голы забили Евгений Коноплянка (16) и Додо (75), у "Динамо" отличились Дани Ольмо (25) и Мислав Оршич (60, с пенальти). Украинский клуб занимает третье место в турнирной таблице группы C, набрав 4 очка после трех матчей, "Динамо" идет вторым, имея в активе также 4 очка после трех встреч. Позднее во вторник свой матч проведут соперники "Шахтера" и "Динамо" по группе - английский "Манчестер Сити" и итальянская "Аталанта", встреча пройдет в Манчестере.

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