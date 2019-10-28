Руководство "Манчестер Юнайтед" продолжает попытки подписать форварда дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо. Об этом сообщает Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, немцы просят у англичан за 19-летнего нападающего 100 млн фунтов стерлингов. Известно, что "МЮ" готов отдать такую сумму за футболиста.

Также сообщается, что представители манкунианцев связывались с "Боруссией" по поводу покупки игрока еще в прошлом сезоне, однако сделка так и не состоялась.

Напомним, что в стане дортмундской команды Санчо выступает с 2017 года. За это время он выступил на клубном уровне в 68 матчах, записав на свой счет 18 забитых мячей и 30 голевых передач.

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