«Манчестер Юнайтед» готов отдать 100 млн фунтов за Санчо
Руководство "Манчестер Юнайтед" продолжает попытки подписать форварда дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо. Об этом сообщает Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации источника, немцы просят у англичан за 19-летнего нападающего 100 млн фунтов стерлингов. Известно, что "МЮ" готов отдать такую сумму за футболиста.
Также сообщается, что представители манкунианцев связывались с "Боруссией" по поводу покупки игрока еще в прошлом сезоне, однако сделка так и не состоялась.
Напомним, что в стане дортмундской команды Санчо выступает с 2017 года. За это время он выступил на клубном уровне в 68 матчах, записав на свой счет 18 забитых мячей и 30 голевых передач.
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