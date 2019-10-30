Президент Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Дэйна Уайт заявил о возможной дате боя между российским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Об этом сообщает BJPenn.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам главы организации, все идет к тому, что данное противостояние состоится в марте следующего года. Он заявил, что процесс согласования всех нюансов проходит в штатном режиме.

Напомним, что Нурмагомедов и Фергюсон пытались подраться между собой четыре раза, но по разным причинам ни одного боя проведено не было.

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