https://news.day.az/sport/1170856.html Глава UFC назвал дату боя между Хабибом и Фергюсоном
Глава UFC назвал дату боя между Хабибом и Фергюсоном
Президент Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Дэйна Уайт заявил о возможной дате боя между российским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Об этом сообщает BJPenn.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам главы организации, все идет к тому, что данное противостояние состоится в марте следующего года. Он заявил, что процесс согласования всех нюансов проходит в штатном режиме.
Напомним, что Нурмагомедов и Фергюсон пытались подраться между собой четыре раза, но по разным причинам ни одного боя проведено не было.
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