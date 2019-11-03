«Севилья» и «Атлетико» сыграли вничью - ВИДЕО
"Севилья" и "Атлетико" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 12-го тура чемпионата Испании. Уже при счете 1:1 нападающий гостей Диегу Коста не забил пенальти, передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.
Чемпионат Испании
Лига 1
12-й тур
"Севилья" - "Атлетико" - 1:1 (1:0)
Голы: Васкес, 28 (1:0). Мората, 60 (1:1).
Нереализованный пенальти: Диегу Коста, 72 (вратарь).
"Севилья": Вацлик, Хесус Навас, Кунде, Диегу Карлос, Регилон, Банега (Посо, 86), Гудель, Васкес, Оливер Торрес (Хоан Хордан, 57), де Йонг (Эрнандес, 78), Окампос.
"Атлетико": Облак, Триппьер (Ариас, 46), Фелипе, Эрмосо, Лоди (Эррера, 78), Коке, Сауль, Партей, Мората, Корреа, Лемар (Диегу Коста, 46).
Предупреждения: Лоди, 27. Партей, 34. Васкес, 39. Оливер Торрес, 40. Корреа, 80. Хоан Хордан, 80. Гудель, 87.
Судья: Гонсалес Гонсалес.
2 ноября. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре