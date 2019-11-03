Азербайджанские акробаты Мурад Рафиев и Даниэль Аббасов выиграли полный комплект наград на чемпионате Европы в Холоне (Израиль).

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport, в последний день соревнования наша двойка в зачете среди юниоров заняла первое место по итогам финальных упражнений.

Отметим, что ранее Рафиев и Абассов примерили серебро в многоборье и завоевали бронзу в балансовом упражнении.

Таким образом, в активе сборной уже четыре награды на ЕВРО, учитывая и третье место смешанной пары в лице Абдуллы Аль-Мешаили и Рухидил Гурбанлы.

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