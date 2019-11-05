https://news.day.az/sport/1172879.html Азербайджанец впервые председательствует на заседании Комитета УЕФА - ФОТО
Напомним, что Мамедов был избран главой Комитета на заседании Исполкома УЕФА, которое прошло 29 мая этого года в Баку.
Азербайджанец впервые председательствует на заседании Комитета УЕФА - ФОТО
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялось очередное заседания Комитета Фейр-плэй и социальной ответственности Союза.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, на заседании председательствовал генсек АФФА, глава Комитета Эльхан Мамедов. Отметим, что впервые представитель Азербайджана председательствовал на таком мероприятии.
Напомним, что Мамедов был избран главой Комитета на заседании Исполкома УЕФА, которое прошло 29 мая этого года в Баку.
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