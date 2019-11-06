Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти" может быть отправлен в отставку после того, как вступил в конфликт с президентом клуба Аурелио Де Лаурентиса. Босс неаполитанцев хотел запереть всю команду на пять дней на тренировочной базе, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Анчелотти решения Де Лаурентиса не оценил и в знак своего протеста проигнорировал пресс-конференцию после матча Лиги чемпионов против "Зальцбурга" (1:1). В результате сложившейся ситуации Анчелотти потерял доверие со стороны босса.

Футболисты не остались в стороне и также вместо базы разъехались по домам. Свое отношение к "карантину" на тренировочной базе выразил капитан "Наполи" Лоренцо Инсинье, передавший президенту через его сына о том, что команда уезжает по домам.

Анчелотти возглавляет "Наполи" с 2018 года. Его контракт истекает летом 2021 года.