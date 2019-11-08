https://news.day.az/sport/1173952.html Хабиб объяснил отказ выносить флаг на бои
Хабиб объяснил отказ выносить флаг на бои
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о том, почему он не выходит с российским флагом на поединки.
"Люди, которые носят флаги, которые, как они говорят, представляют свою родину, в отличие от них я не насилую женщин, не бью стариков. Я иначе представляю страну", - передает слова Хабиба корреспондент "Газеты.Ru", сообщает Day.Az.
Спортсмен отметил, что это не является показателем патриотизма.
Пресс-конференция спортсмена прошла в Москве в преддверии турнира UFC Fight Night 163, который пройдет 9 ноября на "ЦСКА Арене".
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