Сегодня в штаб-квартире АФФА проходит очередное заседание Исполкома ассоциации.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в ходе заседания был заслушан отчет главного тренера сборной Азербайджана по футболу Николы Юрчевича относительно выступления "милли" в отборочном цикле ЕВРО-2020. После Исполком принял решение не оставлять хорватского специалиста на этом посту.

Таким образом, место главного тренера сборной Азербайджана стало вакантным.

Напомним, что под руководством Юрчевича "милли" провела в целом 10 матчей (8 - в отборе на ЕВРО-2020, 2 - товарищеских). Из них 7 были проиграны (все - в рамках отборочной кампании), две завершились ничьей - в отборе с Хорватией (1:1) и в товарищеской встрече с Литвой (0:0), а также добыта одна победа - в товарищеском матче над Бахрейном (3:2).

При нем сборная Азербайджана повторила свой худший результат в отборочных циклах, набрав всего одно очко и заняв последнее место в группе. Также, за время отбора на чемпионат Европы-2020 Юрчевич задействовал 26 футболистов. При нем в "милли" в рамках цикла дебютировали Антон Кривоцюк, Бахлул Мустафазаде, Эмиль Балаев, Вусал Искендерли и Эльвин Джамалов.

Последним матчем Юрчевича у руля сборной Азербайджана стала встреча заключительного тура группы E в рамках отбора на ЕВРО-2020 на выезде против Словакии (0:2).