Рестлер умер из-за полученной на ринге травмы

Мексиканский рестлер Хесус Альфонсо Эскобоза Уэрта, известный по прозвищу La Parka, умер из-за травмы, полученной во время боя в октябре 2019 года. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте промоушена Lucha Libre AAA, в котором выступал спортсмен, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уэрта выпрыгнул из ринга, пытаясь провести прием, однако упал и ударился головой о металлическое ограждение. Рестлера доставили в больницу, врачи провели ему несколько операций, в том числе трепанацию черепа, однако спасти мексиканца не удалось. Он скончался в ночь на 12 января. Ему было 54 года.

Уэрта дебютировал в рестлинге в 1996 году, появившись в ринге под прозвищем Karis la Momia. Спортсмен стал одним из наиболее известных рестлеров в Мексике. На сайте Lucha Libre AAA он описан как идол и прирожденный лидер.