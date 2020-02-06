Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, который 5 февраля отметил свой юбилей - 35 лет, получил в подарок от друзей и близких новый автомобиль. Видео с вручением подарка в своём "инстаграме" продемонстрировала его жена - Джорджина Родригес, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

Выйдя из ресторана, португалец у входа увидел новый "гелендваген", украшенный большим красным бантом. Роналду очень обрадовался подарку и поблагодарил близких, которые поздравляли его на португальском языке с днём рождения.

Видео можно посмотреть в "инстаграме" Джорджины Родригес.

"Поздравляю мужчину моей жизни!" - подписала видео Джорджина.

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