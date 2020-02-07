"Реал" в 1/4 финала Кубка Испании проиграл в четверг "Сосьедаду" (3:4), а "Барселона" - "Атлетику" (0:1).

Как передает Day.Az со ссылкой на sports.ru, королевский и каталонский клубы вылетели из турнира в один день впервые за 65 лет.

29 мая 1955 года "Реал" был разгромлен в полуфинале "Севильей" (0:5, первый матч - 1:3), а "Барселона" уступила дорогу тому же "Атлетику" (2:2, первая игра - 0:2).