https://news.day.az/sport/1200762.html «Барселона» и «Реал» вылетели из Кубка Испании в один день впервые за 65 лет
«Барселона» и «Реал» вылетели из Кубка Испании в один день впервые за 65 лет
"Реал" в 1/4 финала Кубка Испании проиграл в четверг "Сосьедаду" (3:4), а "Барселона" - "Атлетику" (0:1).
Как передает Day.Az со ссылкой на sports.ru, королевский и каталонский клубы вылетели из турнира в один день впервые за 65 лет.
29 мая 1955 года "Реал" был разгромлен в полуфинале "Севильей" (0:5, первый матч - 1:3), а "Барселона" уступила дорогу тому же "Атлетику" (2:2, первая игра - 0:2).
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