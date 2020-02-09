Лучший боец UFC одержал «спорную» победу и сохранил титул
Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс судейским решением одержал победу над соотечественником Домиником Рейесом, однако результат вызвал споры среди экспертов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Поединок Джонса и Рейеса возглавил турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Хьюстоне. Он продлился все пять раундов, и в результате судьи отдали победу Джонсу единогласным решением. При этом Рейес только в двух последних раундах нанес меньше ударов, чем действующий обладатель пояса. Судейское решение вызвало споры как среди болельщиков, так и среди других бойцов UFC. Портал MMA Fighting также назвал победу Джонса спорной.
"И при этом нам показывают статистику, где Рейес лучше по ударам... Какого черта?" - написал действующий боец UFC Джеральд Миршерт в своем Twitter.
Еще один боец Диего Санчес назвал произошедшее ограблением. С этой оценкой не согласился бывший чемпион в тяжелом и полутяжелом весе Даниэль Кормье. "Ограбления не было. Близкий бой, победу мог одержать любой. Вообще, думал, что отдадут бой Рейесу", - написал американец.
Предыдущие две защиты пояса для Джонса также ознаменовались пятираундовым противостоянием. Всего в активе американца 26 побед при единственном поражении. Джонс - лучший боец UFC согласно рейтингу организации без учета весовых категорий.
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