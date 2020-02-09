Лидер лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли попал в скандал после видео в соцсетях. Футболист поделился видео, на котором насмехался над людьми с азиатской внешностью и коронавирусом. Футболиста тут же обвинили в расизме, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В одном из роликов Алли просто сидит и смотрит в камеру с маской на лице. Оно подписано так: "Короно чтооо? Пожалуйста, слушайте со звуком". На заднем плане слышен разговор людей с азиатским акцентом.

Затем хавбек выложил еще одно видео, в котором снял мужчину азиатской внешности. Позже он перевел камеру на антисептическое средство и написал: "Этому вирусу надо быть более быстрым, чтобы достать меня".

После этого в социальных сетях поднялась волна недовольства в связи с поведением Алли. Полузащитнику пришлось принести извинения.

"Я сожалею, что выложил эти видео в Snapchat. Я незамедлительно удалил их после того, как понял, что это может кого-то задеть. Я ни в коем случае не хотел этого. Я приношу самые искренние сожаления тем, кого оскорбили выложенные мной видео", - заявил англичанин.