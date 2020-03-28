Зараженный вирусом самый дорогой игрок Италии признал течение болезни тяжелым

Футболист туринского Ювентуса Пауло Дибала, заразившийся коронавирусом, рассказал о тяжелом течении болезни. Его слова приводит Football Italia, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Дибала заявил, что симптомы проявлялись очень сильно. "Я дышал с трудом, не мог ничего делать уже спустя пять минут. Мышцы болели", - уточнил футболист, описывая свое состояние. Он добавил, что сейчас чувствует себя лучше.

Аргентинец является самым дорогим футболистом чемпионата Италии по версии портала Transfermarkt. Его рыночная цена составляет 90 миллионов евро. В текущем сезоне нападающий принял участие в 34 матчах, забив 13 мячей.