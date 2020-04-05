УЕФА опроверг информацию о завершении Лиги чемпионов не позднее 3 августа

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг высказывание президента организации Александера Чеферина о том, что Лига чемпионов должна завершиться не позднее 3 августа. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

1 апреля УЕФА заявил, что возобновление еврокубковых турниров переносится на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса, Лига чемпионов и Лига Европы были остановлены на стадии 1/8 финала. Позже Чеферин в интервью немецкому телеканалу ZDF выразил мнение, что финал Лиги чемпионов должен пройти не позднее 3 августа.

"Президент УЕФА Александер Чеферин заявил ZDF, что Лига чемпионов должна завершиться к 3 августа. Но это не так. Президент очень четко дал понять, что не будет устанавливать точные даты окончания сезона", - говорится в сообщении.

По информации New York Times, матчи Лиги чемпионов планируется доиграть в июле и августе, при этом отмена еврокубковых турниров является крайней мерой. Один из сценариев подразумевает доигровку соревнований под эгидой УЕФА после финиша национальных первенств, таким образом, Лига чемпионов завершится не раньше августа.

"Необходимо найти календарные решения для завершения всех соревнований. В настоящее время изучаются варианты проведения матчей в июле и августе, в зависимости от даты перезапуска и разрешения властей", - добавляется в релизе УЕФА.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов.