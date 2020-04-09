"Формула-1" может начать сезон при пустых трибунах

Организаторы чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" продолжают прорабатывать варианты старта нового сезона. Из-за пандемии коронавируса первые этапы "Ф1" могут пройти в закрытом от болельщиков режиме. Об этом заявил исполнительный директор гонок Чейз Кэри, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"На данном этапе мы смотрим на логистику закрытых гонок: как мы можем привлечь людей, как мы будем их защищать, как сможем обезопасить их, кого бы мы ни впустили в паддок, - признается Кэри, слова которого приводит "Рейтер". - Мы могли бы создать ограниченное окружение и следить за проверкой каждого, чтобы избежать рисков. И чтобы гонки проходили без зрителей. Это не здорово, но лучше так, чем никаких гонок вовсе".

Напомним, что новый сезон "Формулы-1" должен был начаться в Мельбурне, где должен был состояться Гран-при Австралии. Однако из-за эпидемиологической ситуации старт чемпионата был отложен, а проведение девяти стартовых этапов повисло в воздухе. Ближайшим этапом, который пока не подвергся корректировкам, является Гран-при Франции, намеченный на 28 июня.