Чемпион мира по футболу покинет дортмундскую "Боруссию"
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гётце покинет клуб по окончании нынешнего сезона.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявил спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк, комментарий которого приводит пресс-служба команды со ссылкой на телеканал Sky Sport.
"Марио Гётце завершит выступление в нашем клубе летом, - заявил Цорк. - Это наше совместное решение, принятое после хорошего разговора".
Контракт Гетце истечет 30 июня 2020 года. В нынешнем сезоне 27-летний форвард сыграл за "Боруссию" в 20 матчах во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Всего за команду из Дортмунда он провел 218 игр, 45 раз поразил ворота соперников и отдал 61 результативную передачу. Также Гётце выступал за мюнхенскую "Баварию", в которой за 114 игр забил 36 мячей и отдал 24 голевые передачи.
Гётце является пятикратным чемпионом Германии (дважды в составе "Боруссии" и трижды в составе "Баварии"), а также четырехкратным обладателем Кубка Германии (по два раза за "Баварию" и "Боруссию"), победителем Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира в составе "Баварии". В составе сборной Германии он выиграл чемпионат мира 2014 года, забив победный мяч в дополнительное время в финале в ворота аргентинцев (1:0). Всего на счету Гётце 63 матча за национальную команду, в которых он забил 17 мячей.
Чемпионат Германии стал первым из пяти ведущих национальных лиг Европы, возобновленных после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.
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