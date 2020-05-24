https://news.day.az/sport/1238214.html У футболиста английского "Борнмута" выявлен коронавирус
У футболиста английского "Борнмута" выявлен коронавирус
У одного из игроков английского "Борнмута" выявлен вирус COVID-19. Имя футболиста, сдавшего положительный тест, не называется, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Игроку, инфицированному коронавирусом, предстоит провести неделю в режиме самоизоляции. После чего он пройдет повторное тестирование. Команда продолжит тренироваться, но футболистам и персоналу придется дважды сдать анализы.
В воскресенье стало известно о двух положительных тестах среди игроков премьер-лиги. Пока неизвестно, в каком из клубов выявлен второй инфицированный.
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