У футболиста английского "Борнмута" выявлен коронавирус

У одного из игроков английского "Борнмута" выявлен вирус COVID-19. Имя футболиста, сдавшего положительный тест, не называется, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Игроку, инфицированному коронавирусом, предстоит провести неделю в режиме самоизоляции. После чего он пройдет повторное тестирование. Команда продолжит тренироваться, но футболистам и персоналу придется дважды сдать анализы.

В воскресенье стало известно о двух положительных тестах среди игроков премьер-лиги. Пока неизвестно, в каком из клубов выявлен второй инфицированный.