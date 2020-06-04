В Баку в конце 2020 года планируется проведение чемпионатов Европы по мужской и женской спортивной гимнастике
Исполнительный комитет Европейской гимнастики (European Gymnastics) обнародовал планируемые даты проведения отложенных из-за коронавируса чемпионатов Европы по различным видам гимнастики, сообщает Trend в четверг со ссылкой на сайт European Gymnastics, передает Day.Az.
Так, чемпионат Европы по мужской спортивной гимнастике запланирован в Баку на 9-13 декабря 2020 года. Также в Баку запланировано на 17- 20 декабря 2020 года проведение чемпионата Европы по женской спортивной гимнастике.
Соревнования носят лицензионный характер на Олимпийские игры в Токио.
Наряду с этим, 26-29 ноября 2020 года в Киеве запланировано проведение чемпионата Европы по художественной гимнастике.
Напомним, что 34-й чемпионат Европы по мужской спортивной гимнастике должен был пройти в Национальной арене гимнастики в Баку 27-31 мая. Чемпионат Европы по женской спортивной гимнастике должен был пройти в Париже с 30 апреля по 3 мая.
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