В Бельгии продлили контракт на проведение Гран-при Ф-1

Вслед за организаторами Гран-при Венгрии о продлении действующего контракта еще на один год объявили в Бельгии - трасса Спа будет принимать этапы Формулы 1 до 2022 года включительно.

"Проведение Гран-при Бельгии 2020 года стало возможным благодаря совместной работе правительства Валлонии, автодрома Спа, Королевского автомобильного клуба Бельгии, FIA и FOM, - рассказала промоутер бельгийского этапа Ванесса Мэйс. - В этом году Гран-при не будет учитывать условия действующего контракта и пройдет без финансовой помощи со стороны правительства Валлонии. Эта новая модель проведения гонки позволит трассе Спа несколько смягчить финансовые последствия нынешнего кризиса.

Достигнутые договоренности позволили сохранить Гран-при Бельгии место в календаре Формулы-1, поскольку действующий контракт продлен до 2022 года".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в 2020-м бельгийский этап чемпионата пройдет с 28 по 30 августа. Как и на других европейских гонках этого сезона, в Спа на трибунах не будет болельщиков.