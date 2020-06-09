Названа возможная дата боя Нурмагомедова и Гэтжи

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов назвал возможную дату проведения боя его подопечного с американцем Джастином Гэтжи.

Его слова приводит ТАСС, передает Day.Az.

Магомедов заявил, что ориентировочно поединок должен состояться в сентябре. Он также добавил, что замены соперника не планируется. "А кто еще может быть нашим соперником, кроме Гэтжи?" - задался вопросом менеджер бойца.

Гэтжи владеет титулом временного чемпиона UFC в легком весе. В мае он техническим нокаутом победил соотечественника Тони Фергюсона. Нурмагомедов прокомментировал результат поединка, сказав, что в MMA всегда найдутся голодные до побед бойцы, которые "дышат в спину". Гэтжи заявил, что ему "не терпится столкнуться с главным вызовом в лице Хабиба".

Нурмагомедов занимает вторую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий. Он дважды защитил чемпионский пояс. На счету россиянина 28 побед и ни одного поражения.