Ученые доказали, кто лучше - Месси или Роналду?

Ученые из Нидерландов доказали, что форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси в два раза лучше игрока туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, сообщает Sport.es, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Стоит отметить, что оценивался период между 2013 и 2016 годами, что должно было сыграть против Месси, поскольку Роналду в этот период добился наибольшей результативности.

Исследование определяло ценность действий на основе оценки возможностей, которая базируется на всевозможных параметрах игры.

Результат аргентинца составил 1,21 против 0,61 у португальца.