https://news.day.az/sport/1243431.html Ученые доказали, кто лучше - Месси или Роналду?
Ученые доказали, кто лучше - Месси или Роналду?
Ученые из Нидерландов доказали, что форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси в два раза лучше игрока туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, сообщает Sport.es, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Стоит отметить, что оценивался период между 2013 и 2016 годами, что должно было сыграть против Месси, поскольку Роналду в этот период добился наибольшей результативности.
Исследование определяло ценность действий на основе оценки возможностей, которая базируется на всевозможных параметрах игры.
Результат аргентинца составил 1,21 против 0,61 у португальца.
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