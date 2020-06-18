Пандемия коронавируса ускоряет роботизацию теннисного US Open

Заметно сократившая календарь мирового теннисного сезона пандемия коронавируса заставила организаторов турниров задуматься об уменьшении людей на кортах во время матчей. Итогом стало то, что на US Open предполагается использование вместо линейных арбитров новейших электронных систем, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Организаторы американского турнира "Большого шлема" сообщили, что турнир пройдет с рядом нововведений и едва ли не главным из них станет замена большей части линейных арбитров системой электронного считывания полета мяча HawkEye Live. Живые линейные судьи будут работать только на главных аренах имени Артура Эша и Луи Армстронга. На остальных кортах судьи на вышке будут пользоваться помощью "орлиного глаза".

Не планируется на US Open-2020 подростков, подающих мячи игрокам - их заменят взрослые. По регламенту по шесть человек будут работать на двух главных кортах, по трое - на всех остальных. Все это, по мнению экспертов, способно несколько замедлить игру, но таковы требования безопасности.

Согласно той же политике безопасности, работники прессы не будут допускаться на территорию турнира. Исключение будет сделано для партнеров турнира по видеотрансляциям. Кроме того, директор US Open Стэйси Алластер подтвердила, что турнир пройдет без квалификации и с сокращенной парной сеткой. В одиночном разряде 120 игроков попадут в сетку напрямую, еще восемь получат Wild Card - персональные приглашения от организаторов.