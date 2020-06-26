Легенда бокса заболел коронавирусом

69-летний экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Роберто Дюран был госпитализирован в Панаме с симптомами простуды, а в четверг его тест на коронавирус дал положительный результат, сообщил в Instagram сын боксера Робин Дюран, передает Day.Az со ссылкой на allboxing.ru.

"Пришли результаты теста моего отца, и он оказался положительным на COVID-19. Слава богу, у него нет никаких симптомов кроме простудных", - написал Робин Дюран.

Ранее сын сообщил, что знаменитый боксер был госпитализирован с симптомами простуды в качестве меры предосторожности, так как "его легкое не работает на 100% из-за инцидента, случившегося в 2001 году в Аргентине".

"Мы только что беседовали с врачом, и он сказал, что с его легкими все в порядке, и нет признаков серьезного поражения", - сообщил Робин Дюран, добавив, что отец останется в больнице под наблюдением врачей.

Панамский боксер Роберто Дюран считается одним из лучших боксеров XX века, а журнал The Ring назвал его в 2001 году лучшим боксером легкого веса всех времен. Его профессиональная боксерская карьера продолжалась 33 года, и он является единственным двукратным обладателем награды журнала The Ring в номинации "Возвращение года".