Экс-игрок «Ливерпуля» стал жертвой вооруженного ограбления

Бывший защитник "Ливерпуля" Андре Уисдом, выступающий за "Дерби Каунти", был ранен во время ограбления, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, нападение на футболиста было совершено у больницы в Мерсисайде, в которой находится родственник игрока. Уисдом получил ножевое ранение возле своего автомобиля и был ограблен.

"Он ранен и находится в больнице. Его состояние стабильное. Еще один мой брат находится в той же больнице. Это безумие. Я не могу в это поверить", - заявила сестра Уисдома.

Защитник является воспитанником "Ливерпуля". За основную команду он выступал с 2012 по 2017 год, после чего перешел в "Дерби Каунти". За несколько часов до инцидента спортсмен принимал участие в матче 39-го тура Чемпионшипа против "Рединга" (2:1).