Новым наставником сборной Азербайджана по футболу возможно станет итальянец

АФФА не смогла договориться с ирландцем Роем Кином, который был одним из двух оставшихся иностранных кандидатов на пост главного тренера сборной Азербайджана по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, с учетом этого, ожидается, что на сегодняшнем онлайн-заседании Исполком утвердит в качестве рулевого "милли" итальянского специалиста Джанни Де Бьязи. Его помощником будет Ариф Асадов, нынешний тренер сборной. Однако пока точно неизвестно, когда именно Де Бьязи приступит к своим обязанностям - до матчей сборной Азербайджана в предстоящей этой осенью Лиге наций или после.