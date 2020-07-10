Определился новый тренер футбольного клуба «Сабах»

Футбольный клуб азербайджанской Премьер-лиги "Сабах" объявил имя нового главного тренера.

Как передает Day.Az со ссылкой на sabahfc.az, им стал 48-летний испанский специалист Висенте Гомес. С ним заключен 2-летний контракт.

За свою тренерскую карьеру Гомес успел проработать главным тренером в дублирующем составе киевского "Динамо", помощником главного тренера в испанском "Атлетике" из Бильбао, "Аль-Ахли" (Саудовская Аравия) и московском "Спартаке". Последним местом работы Гомеса был донецкий "Олимпик", где он в уходящем сезоне работал главным тренером.