https://news.day.az/sport/1252422.html Определился новый тренер футбольного клуба «Сабах»
Определился новый тренер футбольного клуба «Сабах»
Футбольный клуб азербайджанской Премьер-лиги "Сабах" объявил имя нового главного тренера.
Как передает Day.Az со ссылкой на sabahfc.az, им стал 48-летний испанский специалист Висенте Гомес. С ним заключен 2-летний контракт.
За свою тренерскую карьеру Гомес успел проработать главным тренером в дублирующем составе киевского "Динамо", помощником главного тренера в испанском "Атлетике" из Бильбао, "Аль-Ахли" (Саудовская Аравия) и московском "Спартаке". Последним местом работы Гомеса был донецкий "Олимпик", где он в уходящем сезоне работал главным тренером.
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