"Вулверхэмптон" поднялся в зону Лиги Европы

В матче 37-го тура английской премьер-лиги "Вулверхэмптон" на поле домашней арены "Молине" обыграл лондонский "Кристал Пэлас", забив в ворота соперника два безответных мяча - 2:0.

У победителей встречи голами отметились португальский полузащитник Даниэл Каштелу и испанский оборонец Хонни, забившие на 41-й и 68-й минутах соответственно, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Волки" с 59 очками поднялись на шестое место в таблице, что гарантирует команде участие в квалификации Лиги Европы, а "орлы", потерпевшие седьмое поражение кряду, расположились на 14-й строчке, имея в активе 42 балла.

В заключительном туре чемпионата Англии "Вулверхэмптон" на выезде сыграет с "Челси", а "Кристал Пэлас" примет "Тоттенхэм". Обе встречи состоятся в воскресенье, 26 июля.