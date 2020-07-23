Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что отец, Абдулманап Нурмагомедов, научил его практически всему в жизни. Об этом спортсмен написал в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

3 июля Абдулманап Нурмагомедов умер на 58-м году жизни из-за осложнений, перенесенных после заражения коронавирусом.

"Отец, тебя будет не хватать. Ты был отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему, что я умею. Надеюсь, ты был доволен мной", - написал Нурмагомедов.

Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, в котором защитил титул в поединке с американцем Дастином Порье. Он стал чемпионом UFC в 2018 году. Всего в активе 31-летнего спортсмена 28 побед и ни одного поражения.

Абдулманап Нурмагомедов родился в 1962 году в селе Сильди Цумадинского района, проживал в селе Кироваул Кизилюртовского района. Российский спортсмен и тренер, мастер спорта СССР по вольной борьбе. Заслуженный тренер России, старший тренер сборной Дагестана по боевому самбо. Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо.