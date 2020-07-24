Рой Джонс подтвердил бой против Майка Тайсона

Экс-абсолютный чемпион мира в хевивейте Майк Тайсон вернется в ринг поединком против бывшего владельца поясов в четырех весовых категориях Роя Джонса-младшего, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Соперник "Железного Майка" подтвердил в своих соцсетях, что поединок состоится и обозначил дату - 12 сентября 2020 года.

"Я очень рад, что бой между мной и Тайсоном все-таки случится. Я всегда был готов и в этот раз тоже буду готов. Я хочу, чтобы все фанаты посмотрели этот поединок и поддержали меня. Это будет эпично", - отметил боксер.

Рой Джонс-младший выступал с 1989 по 2018 год включительно. За это время он был чемпионом в средней, второй средней, полутяжелой и в тяжелой категории. Майк Тайсон выигрывал титулы лишь в супертяжах и проводил бои с 1985 по 2005 год.