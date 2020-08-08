Себастьян Феттель определился со своей новой командой в "Формуле-1"

Четырехкратный чемпион мира по автогонкам в классе "Формула-1" Себастьян Феттель признался, что уже выбрал свое будущее место продолжения карьеры. Его действующий контракт с Ferrari истекает по окончании текущего сезона, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

33-летний Феттель заявил: "Я принял решение по своему будущему. Посмотрим, что из этого получится. Но в ближайшие пару недель не ждите от меня новостей, не давите на меня. Сумма в чеке для меня не столь важна, важнее - пилотировать и иметь возможность чего-то добиться".

Напомним, что Феттеля активно сватают в Racing Point, которая со следующего сезона будет именоваться Aston Martin. Ранее СМИ сообщали, что немецкий пилот уже якобы подписал контракт с командой, но официально об этом объявят позже.



В команде Феттель должен заменить Серхио Переса.