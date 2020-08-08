«Ювентус» уволил главного тренера после вылета из Лиги чемпионов

Туринский "Ювентус" отправил в отставку главного тренера команды Маурицио Сарри после вылета команды из розыгрыша Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте итальянского клуба, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Увольнение Сарри последовало за неудачей туринцев в противостоянии с французским "Лионом" в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Ювентус" уступил по сумме двух встреч, несмотря на победу в ответном матче со счетом 2:1.

"Лион" пробился в четвертьфинал турнира. Также в 1/8 финала из ЛЧ вылетел и мадридский "Реал". Подопечные Зинедина Зидана уступили в противостоянии с "Манчестер Сити".

В минувшем сезоне 61-летний Сарри привел "Ювентус" к девятому "скудетто" подряд.