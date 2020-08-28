https://news.day.az/sport/1266123.html Отложен Чемпионат Европы, в котором должен был принять участие Азербайджан
Отложен Чемпионат Европы, в котором должен был принять участие Азербайджан
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве перенесен на 2021 год.
По информации Day.Az, об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Сергей Сырцов.
По его словам, чемпионат Европы в Москве изначально должен был состояться в апреле, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на конец октября - начало ноября.
Отметим, что в турнире ожидалось участие сборной Азербайджана.
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