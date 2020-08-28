Отложен Чемпионат Европы, в котором должен был принять участие Азербайджан

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве перенесен на 2021 год.

По информации Day.Az, об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Сергей Сырцов.

По его словам, чемпионат Европы в Москве изначально должен был состояться в апреле, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на конец октября - начало ноября.

Отметим, что в турнире ожидалось участие сборной Азербайджана.