Владельцы ПСЖ одобрили трансфер Месси

Владельцы французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" одобрили приобретение у испанской "Барселоны" аргентинского нападающего Лионеля Месси при соблюдении определенных экономических параметров. Об этом сообщает испанский портал Sport.es, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Парижане уверены в успехе операции по трансферу Месси. В клубе полагают, что им удастся убедить аргентинца и договориться с испанским клубом. В контракте 33-летнего футболиста с "Барселоной" указана сумма отступных в размере €700 млн.

В ПСЖ полагают, что приобретение Месси позволит сохранить в команде бразильца Неймара и француза Килиана Мбаппе и создать мощное атакующее трио. Утверждается, что спортивный директор ПСЖ Леонардо напрямую свяжется с окружением Месси, чтобы узнать о ситуации и подтвердить полную заинтересованность клуба в игроке. В ПСЖ уверены, что "Манчестер Сити" не сможет конкурировать с ними в борьбе за Месси.

После поражения в 1/4 финала Лиги чемпионов от "Баварии" (2:8) Месси сообщил руководству "Барселоны" о желании уйти из клуба.

Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football, что является рекордом.