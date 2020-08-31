Стал известен соперник «Карабаха» в Лиге чемпионов

Определен очередной соперник чемпиона Азербайджана "Карабаха" в еврокубках.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, по итогам жеребьевки, проведенной в Ньоне (Швейцария), в III квалификационном раунде Лиги чемпионов агдамская команда встретится с норвежским клубом "Мольде". Матчи этой стадии пройдут 15-16 сентября.

Подопечные Гурбана Гурбанова, обыгравшие в предыдущих этапах Пути чемпионов дома представителя Северной Македонии "Силекс" (4:0) и молдавский "Шериф" (2:1), сыграют на своем поле и с норвежцами.

Отметим, завтра будет проведена жеребьевка плей-офф. В ней определится потенциальный соперник пары "Карабаха".