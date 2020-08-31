https://news.day.az/sport/1266851.html Стал известен соперник «Карабаха» в Лиге чемпионов
Стал известен соперник «Карабаха» в Лиге чемпионов
Определен очередной соперник чемпиона Азербайджана "Карабаха" в еврокубках.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, по итогам жеребьевки, проведенной в Ньоне (Швейцария), в III квалификационном раунде Лиги чемпионов агдамская команда встретится с норвежским клубом "Мольде". Матчи этой стадии пройдут 15-16 сентября.
Подопечные Гурбана Гурбанова, обыгравшие в предыдущих этапах Пути чемпионов дома представителя Северной Македонии "Силекс" (4:0) и молдавский "Шериф" (2:1), сыграют на своем поле и с норвежцами.
Отметим, завтра будет проведена жеребьевка плей-офф. В ней определится потенциальный соперник пары "Карабаха".
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