https://news.day.az/sport/1268386.html «Орландо Сити» сыграл вничью с «Атлантой» в матче MLS
«Орландо Сити» сыграл вничью с «Атлантой» в матче MLS
В матче очередного тура регулярного чемпионата Профессиональной лиги футбола (MLS) "Орландо Сити" сыграл вничью с "Атлантой", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Встреча прошла в Орландо на арене "Эксплория Стэдиум" при пустых трибунах и завершилась со счетом 1:1.
В составе хозяев гол на свой лицевой счет оформил Бенджи Мичел.
У гостей отличился Адам Джан.
После этой игры "горожане" набрали 16 очков и поднялись на третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
"Атланта" с 11-ю баллами расположилась на седьмой позиции Востока.
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