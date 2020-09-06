«Орландо Сити» сыграл вничью с «Атлантой» в матче MLS

В матче очередного тура регулярного чемпионата Профессиональной лиги футбола (MLS) "Орландо Сити" сыграл вничью с "Атлантой", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча прошла в Орландо на арене "Эксплория Стэдиум" при пустых трибунах и завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев гол на свой лицевой счет оформил Бенджи Мичел.

У гостей отличился Адам Джан.

После этой игры "горожане" набрали 16 очков и поднялись на третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

"Атланта" с 11-ю баллами расположилась на седьмой позиции Востока.