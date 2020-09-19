Президент UFC: «Готовим кое-что забавное для Макгрегора в начале следующего года»

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о планах лиги на бывшего чемпиона двух дивизионов Конора Макгрегора.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

"Мы готовим кое-что забавное для Конора Макгрегора в начале следующего года. В следующем году он вернется. Я не говорю о том, что он будет драться, но некоторые вещи мы сейчас обсуждаем.

Пару дней назад мне в голову пришла идея, и я связался с ним, чтобы узнать, что он думает по этому поводу. Он оказался заинтересован.

Итак, мы кое-что готовим. Это еще не решено окончательно. Когда это все будет готово, я вам все расскажу. Сейчас это просто идея.

Это будет в конце 2020 года или в начале 2021 года", - сообщил Уайт.