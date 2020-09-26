https://news.day.az/sport/1274289.html Луис Суарес выбрал себе номер в "Атлетико" - ФОТО
Луис Суарес выбрал себе номер в "Атлетико" - ФОТО
Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес, перешедший в стан "матрасников" из каталонской "Барселоны", определился с игровым номером на нынешний сезон. 33-летний футболист выбрал себе девятый номер, под которым выступал за "сине-гранатовых" и сборную Уругвая, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
О выборе номера уругвайцем сообщила пресс-служба "Атлетико". Ранее под "девяткой" за мадридцев выступал Альваро Мората, перешедший в туринский "Ювентус".
Напомним, что Суарес 25 сентября стал игроком "матрасников". С 2014 по 2020 год он выступал за "Барселону".
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