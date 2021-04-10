https://news.day.az/sport/1332772.html Азербайджанские гимнасты заняли второе место на соревнованиях в Египте - ФОТО
Азербайджанские гимнасты заняли второе место на соревнованиях в Египте - ФОТО
Азербайджанские гимнасты добились успеха на Международном турнире по аэробной гимнастике "Egyptian Pharaohs cup" в Каире (Египет), сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана, передает Day.Az.
Члены команды Азербайджана по аэробной гимнастике Владимир Долматов и Мадина Мустафаева заняли второе место на соревновании среди смешанных пар.
Отметим, что международный турнир завершится 10 апреля
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