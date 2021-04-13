Сборная Италии может заменить команду Турции в матчах ЕВРО-2020 в Баку

Определена страна, которая может заменить Италию, как одну стран, принимающих ЕВРО-2020.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на итальянские СМИ, если Рим не предоставит соответствующих гарантий болельщикам, УЕФА может отдать матчи группы "А" Стамбулу вместе с Баку.

Континентальный футбольный союз дал итальянцам срок до 15 апреля, чтобы гарантировать то, что, по крайней мере 20 000 болельщиков будут допущены к игре. Между тем турецкая сторона заявила о готовности принять игры. УЕФА также считает это изменение благоприятным, учитывая близкое расстояние между Баку и Стамбулом.

Если это изменение состоится, то матчи сборной Турции пройдут дома. А сборная Италии сыграет свои матчи со Швейцарией и Уэльсом на Бакинском олимпийском стадионе.

УЕФА утвердит страны-организаторы ЕВРО-2020 19 апреля.