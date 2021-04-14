АФФА подписала меморандум с футбольными ассоциациями тюркоязычных стран

Сегодня, 14 апреля, подписан меморандум о взаимопонимании между футбольными ассоциациями тюркоязычных стран.

В связи с пандемией COVID-19 церемония подписания была организована в формате видеоконференции, передает Day.Az.

Меморандум, подписанный президентом Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровнагом Абдуллаевым, президентом Турецкой федерации футбола (TФФ) Нихатом Оздемиром, президентом Венгерской федерации футбола (ВФФ) Шандором Чани, президентом Федерации футбола Казахстана Адильбеком Джаксыбековым, президентом Кыргызского футбольного союза (КФС) Канатбеком Маматовым, президентом Федерации футбола Туркменистана Арсланом Айназаровым, президентом Футбольной ассоциации Узбекистана (ФАУ) Абдулсаламом Азизовым и генеральным секретарем Турецкого совета Багдадом Амреевым, предусматривает укрепление взаимного сотрудничества между федерациями, обмен опытом по претворению в жизнь комплекса мероприятий по развитию футбола и другие вопросы.

В церемонии подписания также приняли участие исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов, первый вице-президент ТФФ Сервет Ярдымджи и ее генсек Кадир Кардаш, вице-президент ВФФ Шандор Берзи, вице-президент ФФКР Дастанбек Конокбаев, вице-президент ФАУ Равшан Ирматов, заместитель генерального секретаря Турецкого Совета Омер Коджаман и директор проекта Али Чивилер.