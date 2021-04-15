Азербайджанский каратист вошел в "Топ-100" лучших спортсменов мира

Названы имена звездных спортсменов, которые примут участие в летних Олимпийских играх в Токио, Япония.

Популярный бразильский сайт globoesporte.globo.com за 100 дней до начала Олимпиады составил список 100 лучших спортсменов в различных видах спорта, передает Day.Az.

В него вошел пятикратный чемпион мира и одиннадцатикратный чемпион Европы по карате Рафаэль Агаев.

В "Топ-100" вошли такие знаменитости, как игрок сборной Бразилии и французского клуба ПСЖ Неймар, футболистки Меган Рапино (США) и Марта (Бразилия), известные теннисисты - Рафаэль Надаль (Испания), Новак Джокович (Сербия) и Роджер Федерер (Швейцария), Серена Уильямс (США), баскетболист Леброн Джеймс (США), дзюдоист Тедди Ринер (Франция).

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио пройдут в этом году с 23 июля по 8 августа.