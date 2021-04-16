https://news.day.az/sport/1334548.html Игры исламской солидарности-2021 могут перенести
Игры исламской солидарности-2021 могут перенести
Игры исламской солидарности 2021 года, которые планировалось провести в Турции (Конья), могут быть перенесены. Об этом сказала в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, член исполкома Спортивной федерации исламской солидарности и координационного комитета по проведению Игр Кенуль Нуруллаева, передает Day.Az.
Ранее она приняла участие в заседании исполкома федерации.
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