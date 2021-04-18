Азербайджанский дзюдоист выиграл бронзу ЕВРО в Португалии

Четыре азербайджанских дзюдоиста выступили в третий день чемпионата Европы, проходящего в Лиссабоне (Португалия).

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в весе до 100 кг Эльмар Гасымов в первой схватке проиграл Томе Никифорову (Бельгия).

Зелим Коцоев (100 кг) выиграл у Аарона Фары (Австрия) и Жомбора Вега (Венгрия), но в четвертьфинале уступил Илие Суламанидзе (Грузия), отправившись в утешительный блок. Здесь он оказался сильнее Сирилла Марэ (Франция), а в схватке за бронзу выиграл у Нияза Ильясова (Россия).

Ушанги Кокаури (+100 кг) проиграл Даниэлю Аллерсторферу (Австрия).



Ирина Киндзерская (+78 кг) потерпела поражение от Леи Фонтейн (Франция) в стартовой схватке.

Отметим, что после первых двух дней турнира в активе команды была одна бронза, завоеванная Караматом Гусейновым (60 кг).