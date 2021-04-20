Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пояснил позицию организации относительно созданной европейской Суперлиги, передает Day.Az со ссылкой на news.sportbox.ru

"ФИФА категорически не одобряет создание Суперлиги, турнира, который представляет собой закрытый магазин и отходит от существующих институтов", - написал Инфантино Twitter.

"Многое игнорируется ради, может быть, краткосрочной финансовой выгоды некоторых. Людям нужно очень тщательно все обдумать. Им нужно поразмыслить и взять на себя ответственность.

Если кто-то выбирает свой собственный путь, то он должен жить с последствиями своего выбора. Они ответственны за свой выбор. Это означает, что вы либо внутри, либо снаружи. Вы не можете быть наполовину внутри или наполовину снаружи", - подчеркнул глава ФИФА.