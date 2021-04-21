https://news.day.az/sport/1335882.html Президент УЕФА отреагировал на приостановку Европейской Суперлиги
Президент УЕФА отреагировал на приостановку Европейской Суперлиги
Президент УЕФА Александер Чеферин отреагировал на приостановку Европейской Суперлиги.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Я уже говорил, что это достойно восхищения - признать ошибку. Эти клубы совершили большую ошибку. Но сейчас они вернулись в строй, и я знаю, что им есть что предложить не только нашим соревнованиям, но и всему европейскому футболу. Сейчас важно, чтобы мы двигались дальше, восстанавливали единство, которым игра отличалась до этого, и двигались вперед вместе", - передает слова Чеферина пресс-служба УЕФА.
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