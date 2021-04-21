Президент УЕФА отреагировал на приостановку Европейской Суперлиги

Президент УЕФА Александер Чеферин отреагировал на приостановку Европейской Суперлиги.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я уже говорил, что это достойно восхищения - признать ошибку. Эти клубы совершили большую ошибку. Но сейчас они вернулись в строй, и я знаю, что им есть что предложить не только нашим соревнованиям, но и всему европейскому футболу. Сейчас важно, чтобы мы двигались дальше, восстанавливали единство, которым игра отличалась до этого, и двигались вперед вместе", - передает слова Чеферина пресс-служба УЕФА.