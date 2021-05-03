Левандовски может оказаться в "Реале"

За Робертом Левандовски внимательно следят на "Сантьяго Бернабеу", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Бавария" может пойти на продажу польского нападающего исключительно за 60 млн евро, чтобы при помощи этого трансфера закрыть брешь в своем бюджете, отмечает издание Sky Germany.

Левандовски играет за "Баварию" с 2014 года. Его действующий контракт истекает в 2023 году.